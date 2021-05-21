Из жизни

Пензенцы рискуют колесами машин, передвигаясь по улице 8 Марта

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Огромные ямы с острыми краями угрожают колесам машин на улице 8 Марта, на дороге, ведущей от детского сада и школы № 11 к дому № 7. Журналисты «Службы 11» снимали сюжет в разгар рабочего дня, когда транспорта идет не очень много. Но водители говорят, что утром и вечером здесь образуются пробки. Сотни автомобилистов проверяют подвеску на прочность.

Странно, что бригада, которая побывала там недавно, не обратила внимания на участок. Рабочие восстановили колодец, а неровности не тронули.

В начале апреля «Служба 11» рассказывала про то, как люк ушел вниз. Кто-то сверху уложил покрышку.

«Дороги весной всегда такие. Надеюсь, в скором времени будут асфальтировать. Мы объезжаем яму», - сообщил мужчина.

«Течет все, размывает, разбивает машинами. Хозяина нет», - отметил горожанин.

Если до выхода в эфир сюжета колодец около двух недель постепенно уходил вниз, то после освещения проблемы она быстро решилась. Журналисты надеются на реакцию и по поводу ям по соседству.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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