Пензенцы рискуют колесами машин, передвигаясь по улице 8 Марта

21.05.2021 | 20:48

Огромные ямы с острыми краями угрожают колесам машин на улице 8 Марта, на дороге, ведущей от детского сада и школы № 11 к дому № 7. Журналисты «Службы 11» снимали сюжет в разгар рабочего дня, когда транспорта идет не очень много. Но водители говорят, что утром и вечером здесь образуются пробки. Сотни автомобилистов проверяют подвеску на прочность.

Странно, что бригада, которая побывала там недавно, не обратила внимания на участок. Рабочие восстановили колодец, а неровности не тронули.

В начале апреля «Служба 11» рассказывала про то, как люк ушел вниз. Кто-то сверху уложил покрышку.

«Дороги весной всегда такие. Надеюсь, в скором времени будут асфальтировать. Мы объезжаем яму», - сообщил мужчина.

«Течет все, размывает, разбивает машинами. Хозяина нет», - отметил горожанин.

Если до выхода в эфир сюжета колодец около двух недель постепенно уходил вниз, то после освещения проблемы она быстро решилась. Журналисты надеются на реакцию и по поводу ям по соседству.