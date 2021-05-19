Из подвала дома на Набережной Реки Мойки несколько дней не уходит вода

19.05.2021 | 20:51

На Набережной Реки Мойки, 39а, в этом году планируется капитальный ремонт коммуникаций. Региональный фонд предлагает перенести его на 2025-й, чтобы комплексно сделать еще фасад и фундамент, для экономии средств. Жителей пока беспокоит состояние сетей. В техническом помещении стоит вода.

«Такого никогда не было», - отметил мужчина.

«Недели две вода стоит, никуда не девается. Чистая. Наверное, труба лопнула», - рассказала женщина.

Местный житель принес обрезок древесной плиты и отважно спустился по лестнице. От запаха не шарахался: жидкость хоть и застоялась, но не зловонная.

«Глубина - 110 сантиметров, не меньше», - сообщил он.

Самая большая проблема в том, что вода накрыла все сети, общедомовые приборы в опасности. Управляющая компания вопросом не занимается. Неясно, как вода попала в подвал, но уровень не меняется уже несколько дней.