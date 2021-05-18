Из жизни

Ремонт дороги на улице Леонова не смог избавить ее от лужи

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Долгожданный ремонт дороги во дворе не принес желаемого результата. У торца дома № 19 на улице Леонова по-прежнему стоит лужа. Разница состоит лишь в причинах ее появления. Если раньше вода скапливалась из-за ям, то теперь - из-за неудачного наклона твердого покрытия.

«Городская среда» была, делали асфальт. Я лежала в больнице в Москве, а когда приехала, положили, и до сих пор у нас здесь целое болото», - пожаловалась Нина Федоровна.

Когда проблема обнаружилась, ее попытались решить. Вышло не слишком удачно.

«По колено почти было болото. Я вызывала их, и они делали надрезы, чтобы вода выходила. До сих пор вода стоит. Скоро лягушки будут квакать», - отметила женщина.

Активистка долго добивалась, чтобы ее двор попал в программу благоустройств, но на финальном этапе проконтролировать работы не смогла.

Нина Федоровна требовала, чтобы проблему решили, но перекладывать асфальт уже не стали.

Работы выполнены, деньги потрачены, остается добавить: пользуйтесь тем, что есть.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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