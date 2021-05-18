Из жизни

На улице Краснова с осени лежат спиленные ветки деревьев

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С осени на Краснова, вдоль тротуара у основной дороги со стороны домов № 37 и 39, лежат опиленные ветки. Они сохнут и гниют в тесном соседстве с бытовыми отходами, заботливо сложенными прохожими в общие кучи.

«Неприглядно! Тут школа, магазин, народ ходит», - сообщила местная жительница Лидия Ивановна.

Она не видела, какая организация - коммунальная или ресурсоснабжающая - спровоцировала возникновение свалок на улице Краснова.

Разговор услышал Василий Петрович. Он предложил решить проблему с помощью активных жителей, но только если районные власти помогут с транспортом для вывоза веток и мусора.

«Приехали, вышли люди, ребятишки вышли, молодежь», - предложил мужчина.

Отличный вариант при наличии активистов и дееспособного населения в ближайших домах, только все же те, кто срезал ветки, не должны перекладывать заботу о них на жильцов домов на Краснова, 37 и 39. За опиловку рабочим организации заплатили, предусмотрев также и уборку этих куч.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

...перегниют... не мусор.

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