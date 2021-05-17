Остановка без крыши на Леонова не справляется со своими функциями

17.05.2021 | 20:38

«Караул» - такая надпись на павильоне вполне соответствует тому, что говорят ждущие транспорт люди на остановке «Улица Леонова». Часть крыши отсутствует. Конструкция - одна из последних, где сохранилась торговые точка и где бизнес, а не городские власти, отвечает за состояние объекта.

Люди говорят, такой формат павильонов лучше новых пустышек, а владелец павильона, возможно, как раз из-за угрозы сноса не торопится восстанавливать кровлю. Что неправильно, тем более проблема появилась не вчера.

«Нет слов. С осени, наверное. Так неплохо было, можно и на сотовый положить. Я плохо отношусь к современным. Красиво, но неудобно», - отметила горожанка Зинаида Тихоновна.

Нечто подобное говорили пензенцы и на других улицах, но городские власти почему-то к ним не прислушиваются.