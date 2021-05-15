Расчищенный двор на Герцена, 12, получил «подарок» от ресурсников

15.05.2021 | 20:00

Сомнительной ценности подарок преподнесли ресурсники жителям дома на Герцена, 12, бросив во дворе старые деревья, вывернутые с корнями. Они росли рядом с аварийным зданием теплопункта, с которого несколько недель назад осыпалась кирпичная кладка.

«Приехал большой кран, огородили, чтобы не было видно, сняли перекрытия. И все так и осталось. А деревья, когда кран подъезжал, мешали, их экскаватором вытащили и сюда к нам свалили», - рассказала пенсионерка.

Жители с апреля расчищали свой двор, навели чистоту, вырезали сухой бурьян и кустарник, добились, чтобы управляющая компания опилила деревья перед домом. Ветки аккуратно сложены, скоро их вывезут.

Стало бы во дворе красиво и хорошо, кабы не «сюрприз» от ресурсников - полусгнившие стволы.