Из жизни

Расчищенный двор на Герцена, 12, получил «подарок» от ресурсников

Печать

Сомнительной ценности подарок преподнесли ресурсники жителям дома на Герцена, 12, бросив во дворе старые деревья, вывернутые с корнями. Они росли рядом с аварийным зданием теплопункта, с которого несколько недель назад осыпалась кирпичная кладка.

«Приехал большой кран, огородили, чтобы не было видно, сняли перекрытия. И все так и осталось. А деревья, когда кран подъезжал, мешали, их экскаватором вытащили и сюда к нам свалили», - рассказала пенсионерка.

Жители с апреля расчищали свой двор, навели чистоту, вырезали сухой бурьян и кустарник, добились, чтобы управляющая компания опилила деревья перед домом. Ветки аккуратно сложены, скоро их вывезут.

Стало бы во дворе красиво и хорошо, кабы не «сюрприз» от ресурсников - полусгнившие стволы.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте