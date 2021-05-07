Пензенцев возмутили новшества на остановке «Автовокзал»

07.05.2021 | 20:40

Пассажиров на остановке «Автовокзал» спрятали за барьер. Установлено ограждение, отделяющее тех, кто ожидает транспорт, от выхода на дорогу. Люди усаживаются по привычке на скамейку под навесом и провожают глазами маршрутки, а они тормозят поодаль, где забор кончается и обустроен заездной карман.

«Безобразие! Что за удобства такие?» - возмутилась женщина.

Раньше скамейки под навесом ничто не отделяло от маршруток. Пассажиры вставали и прямиком направлялись к автобусам. Теперь же специально сделанная для посадки полоса оказалась за барьером.

«Все равно, вот остановилась (маршрутка. – Прим. ред.) - идешь туда, где загорожено», - рассказала пензячка.

Поток транспорта большой, в заездном кармане машины не умещаются. Половину его заняли таксисты. Один предусмотрительно заклеил цифры на номере.

Людей высаживают у ограды, там же забирают, кто-то шагает прямо по дороге.

«Столпотворение сделали, все на расстоянии 20 метров. И такси, и автобусы, и маршрутки», - отметил пензенец.

«Такси вообще не должны на остановке останавливаться, а они перекрывают все, еще больше делают пробку», - подчеркнула пассажирка.

Новшество на остановке «Автовокзал» народ пока не оценил и не понял, чего добивались разработчики проекта. Возможно, они хотели вывести пассажиров из-под навеса стационарного коммерческого объекта, который много лет служил в качестве павильона. Если отдельную площадку сделали по этой причине, то непонятно, почему не установили новый навес. Журналисты «Службы 11» направили запрос в мэрию, но ответ затерялся где-то в коридорах исполнительной власти.