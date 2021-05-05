Из жизни

В квартире на улице Шмидта рухнул потолок

Печать

Повезло сыну Розы Петровны - потолок рухнул не над его спальным местом. Иначе отвалившиеся куски штукатурки могли бы убить мужчину. Посреди ночи его спас и натяжной потолок. Он порвался не сразу, а постепенно, под тяжестью все новых обломков.

«Свалилось много, до утра убирали мусор. Мы находились в шоке», - рассказала Роза Петровна.

Дом на Шмидта, 22, должен быть расселен, но когда точно, женщина не знает. А как дожить до нужной даты, если в любой момент может рухнуть штукатурка в другом месте. Ведь крыша течет не один год с перерывами - когда погода хорошая, сухая.

В 2021-м проблема вернулась вновь.

«23 января у нас потекла крыша. Мы звонили в «Экодом», у нас дом принадлежит туда. Но они приняли заявку и не приезжали. Я отсылала фотографии, они сами приходили и фотографировали», - сообщила женщина.

Страдают не только квартиры, но и несущие элементы. Стены регулярно мокнут, на них отчетливо видны потеки.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
0
0
0
0
 
Гость||

Не надо штукатурить. И штукатурка не будет падать. Вот такой лайфхак

Гость||

Прочитал заголовок и реально Обосрался. Умеют у нас журналюги преподносить новость. Бездари!

Гость||

Гость писал(a):

Прочитал заголовок и реально Обосрался.
наоборот молодцы и тебе на слабительное не тратиться

Гость||

Это война

Гость||

Гость 21:41 и 21:50

Вас не рухнувшим потолком в гостях у Розы шандарахнуло?

Гость||

Это Хапремот. Деньги хап хап, крыша обвалилась.

Гость||

Родные мои, ну потерпите ещё чуть-чуть, времени на раскачку нет, ни минуты!

Гость||

Некогда крышами заниматься, надо часы переводить, а то спать светло

Гость||

Гость писал(а):

> Родные мои, ну потерпите ещё чуть-чуть, времени на раскачку нет, ни минуты!

Да согласны мы потерпеть малеха, пояса исчо затянем, но ещё 21 год ну не выдюжим, Христ ради Вова заканчивай издеваться.

Гость||

Потерпите и подождите. Сейчас самое главное Помощь оказать надо южному народу Сирийцам, у них сейчас война.

Гость||

Лишь бы Путин с поста не ушел, а там хоть потоп.

Гость||

На кол их посадить,что бы не баламутили???

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте