В квартире на улице Шмидта рухнул потолок

05.05.2021 | 20:47

Повезло сыну Розы Петровны - потолок рухнул не над его спальным местом. Иначе отвалившиеся куски штукатурки могли бы убить мужчину. Посреди ночи его спас и натяжной потолок. Он порвался не сразу, а постепенно, под тяжестью все новых обломков.

«Свалилось много, до утра убирали мусор. Мы находились в шоке», - рассказала Роза Петровна.

Дом на Шмидта, 22, должен быть расселен, но когда точно, женщина не знает. А как дожить до нужной даты, если в любой момент может рухнуть штукатурка в другом месте. Ведь крыша течет не один год с перерывами - когда погода хорошая, сухая.

В 2021-м проблема вернулась вновь.

«23 января у нас потекла крыша. Мы звонили в «Экодом», у нас дом принадлежит туда. Но они приняли заявку и не приезжали. Я отсылала фотографии, они сами приходили и фотографировали», - сообщила женщина.

Страдают не только квартиры, но и несущие элементы. Стены регулярно мокнут, на них отчетливо видны потеки.