Из жизни

Жители дома на Минской лишились горячей воды из-за замены крана

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Владелица квартиры на Минской, 16, пришла в управляющую компанию разбираться, почему горячую воду у нее отключили около месяца назад, но требуют деньги за ремонт общего имущества.

Из главного кабинета управляйки Ирину Ивановну направили в инженерно-технический отдел. Но диспетчер сказал, что нужно идти к директору организации. Женщина вернулась, однако там, где еще пять минут назад кипела работа, наступила тишина, а дверь закрылась. Появилось предположение: спугнули.

«Проблема не решается. Мне сказали, что квартира приватизирована и ремонт за свой счет», - пояснила Ирина Ивановна.

Но замена якобы требуется общим коммуникациям в подвале, за которые жители не отвечают. Более того, они уверены, что никакие работы не нужны - болото под квартирой не стоит.

«Ремонт на 10 000: трубу поменять (может, две трубы) и сделать герметизацию. Что за герметизация, мы не понимаем», - пожаловалась пенсионерка.

«Они говорят: «Покупайте сами стройматериалы, нанимайте сантехника, а потом мы вам воду включим». Труба - в идеальном состоянии, я лично спускалась в подвал. Мы вызывали независимого мастера - труба нормальная. Он говорит: «У ваших соседей ситуация плачевная». Но им тем не менее не перекрыли воду», - возмутилась жительница дома Юлия.

Есть фотографии, которые, по словам женщин, доказывают, что работы можно отложить.

«У нас хорошая труба, она не течет, а у соседей прямо фонтанирует. Им не перекрыли воду, а у нас перекрыли. А началось все с того, что один раз попросили перекрыть, чтобы кран поменять», - сообщила Юлия.

В итоге диспетчер принял заявку. «Служба 11» готова предоставить слово второй стороне конфликта, чтобы составить объективную картину.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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