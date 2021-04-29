Из жизни

В Пензе диабетик пожаловалась на отсутствие бесплатных лекарств

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Год прошел, а таблеток за него так и не дали. Начался новый, 2021-й, но опять важных для жизни и здоровья препаратов нет, говорит больная диабетом Мария Сергеевна из дома № 2 на улице Лядова.

«Ничего не дали, никаких таблеток, я все купила за свой счет. И полоски купила. Они дорогие, но куда деваться, если заболевание такое? У меня еще два инсульта, два инфаркта, диабет - очень тяжело», - сообщила женщина.

В итоге расходы на поддержание здоровья для пенсионерки оказываются непомерными. Она озвучила приблизительный бюджет на препараты только от диабета.

«Вместе с полосками где-то в пределах 1 000 уходит. Но я экономлю уже полоски, не меряю сколько надо, а один раз в два-три дня, когда сахар более-менее», - пояснила пензячка.

До поликлиники Мария Сергеевна сама не дойдет, хотя расположено медучреждение относительно близко, из-за проблем с ногами и глазами. Нужно брать сопровождающего.

«Я дома не вижу, на ощупь хожу. Все изучено. На левом глазу у меня вообще атрофия зрительного нерва после инсульта, и я не вижу, врезаюсь этой стороной. И в свои углы - первое время», - рассказала пенсионерка.

Мария Сергеевна звонила по телефону, из трубки которого слышно одно и то же: таблеток нет. Между тем выдача положена по закону. В минздрав женщина также пыталась пожаловаться, но толку вышло мало.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Потерпите! Нет времени на раскачку!

Гость||

И.О отреагирует, ведь выборы на носу

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В минздрав женщина также пыталась пожаловаться, но толку вышло мало.
В Прокуратуру, Росздравнадзор надо писать и выходить в суд. Нет никакого смысла жаловаться в поликлинику и Министерство здравоохранения Пензенской области ибо это пустая трата своего времени.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мария Сергеевна звонила по телефону, из трубки которого слышно одно и то же: таблеток нет.
В случае временного отсутствия лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, необходимых гражданину по рецепту врача, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития «Об утверждении порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан», аптечное учреждение организует в течение 10 рабочих дней с даты обращения его отсроченное обслуживание или осуществляет отпуск аналогичного лекарственного средства, предусмотренного Перечнем лекарственных средств, взамен выписанного или иного лекарственного средства по вновь выписанному рецепту.

Согласно приказа Минздравсоцразвития «О порядке отпуска лекарственных средств» Аптечным учреждениям (организациям) запрещается отпускать лекарственные средства по рецептам с истекшим сроком действия, за исключением лекарственных средств по рецептам, срок действия которых истек в период нахождения рецептов на отсроченном обслуживании.

Гость||

Денег нет, нов держитесь. Надо донбассу помочь,сирии, короче всем, кроме россиян)

Гость||

Сразу видно чиновника минздравовского. Не выдают теперь рецепты компьютеры, если лекарств нет. А жалобы писать не каждый еще и сможет, люди в основном старые и больные. Зато если напишешь, то все к ним и придет, и у них специальные люди на отписках сидят, хоть обпишись.

Гость||

Гость писал(a):

Денег нет, нов держитесь. Надо донбассу помочь,сирии, короче всем, кроме россиян)
А ты дурачок.

Гость||

если мы читаем такие новости изо дня в день, что русских простых людей данная система всеми путями в могилу гонит, то дурачок походу вы, а не кто выражает своё мнение по данной ситуации

Гость||

Гость писал(a):

Сразу видно чиновника минздравовского.
Сразу видно фантазёра - тебя.

Гость писал(a):

Не выдают теперь рецепты компьютеры, если лекарств нет.
Твои фантазии. В реальности вот так:

Если в поле Аптека не указана Аптека или выбрана аптека или склад аптеки, в которой остаток ЛС на момент выбора аптеки был равен нулю, то:

Отобразится сообщение:

«На данный момент выбранный медикамент отсутствует в аптеке. Рецепт попадет на отсроченное обслуживание. Продолжить сохранение рецепта? Да / Нет, вернуться к редактированию».

Гость писал(a):

А жалобы писать не каждый еще и сможет, люди в основном старые и больные. Зато если напишешь, то все к ним и придет, и у них специальные люди на отписках сидят, хоть обпишись.
По адресу в Росздравнадзор и Прокуратуру жалобы всё равно никто не пишет.

Гость||

Гость писал(a):

если мы читаем такие новости изо дня в день, что русских простых людей данная система всеми путями в могилу гонит, то дурачок походу вы, а не кто выражает своё мнение по данной ситуации
Дурачок таки ты. Все эти новости объединяет полная пассивность и глубокое нежелание знать и отстаивать свои права. В итоге люди терпят из года в год:penzainform.ru писал(a):
Год прошел, а таблеток за него так и не дали. Начался новый, 2021-й, но опять важных для жизни и здоровья препаратов нет

Гость||

у людей прав нет, пора уже понять. У них есть право "заткнуться и молчать. Ты ещё не понял, гони бабки твою мать"

Имя: Гость
Комментарий:

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