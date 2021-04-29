В Пензе диабетик пожаловалась на отсутствие бесплатных лекарств

29.04.2021 | 20:22

Год прошел, а таблеток за него так и не дали. Начался новый, 2021-й, но опять важных для жизни и здоровья препаратов нет, говорит больная диабетом Мария Сергеевна из дома № 2 на улице Лядова.

«Ничего не дали, никаких таблеток, я все купила за свой счет. И полоски купила. Они дорогие, но куда деваться, если заболевание такое? У меня еще два инсульта, два инфаркта, диабет - очень тяжело», - сообщила женщина.

В итоге расходы на поддержание здоровья для пенсионерки оказываются непомерными. Она озвучила приблизительный бюджет на препараты только от диабета.

«Вместе с полосками где-то в пределах 1 000 уходит. Но я экономлю уже полоски, не меряю сколько надо, а один раз в два-три дня, когда сахар более-менее», - пояснила пензячка.

До поликлиники Мария Сергеевна сама не дойдет, хотя расположено медучреждение относительно близко, из-за проблем с ногами и глазами. Нужно брать сопровождающего.

«Я дома не вижу, на ощупь хожу. Все изучено. На левом глазу у меня вообще атрофия зрительного нерва после инсульта, и я не вижу, врезаюсь этой стороной. И в свои углы - первое время», - рассказала пенсионерка.

Мария Сергеевна звонила по телефону, из трубки которого слышно одно и то же: таблеток нет. Между тем выдача положена по закону. В минздрав женщина также пыталась пожаловаться, но толку вышло мало.