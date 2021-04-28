Из жизни

На улице Ухтомского ямы на дороге достигают 30 сантиметров в глубину

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Битые кирпичи в цене на Ухтомского, 57. Этим строительным материалом водители заполняют ямы на внутриквартальной дороге. Если помучиться подольше и набить поплотнее, то хватит на длительный период. Щебень вылетает быстрее.

«Зимой здесь даже скорые буксовали, толкали неоднократно их. Глубина ям достигает 30 сантиметров», - сообщил Андрей Викторович.

Он продемонстрировал, как обычно двигаются авто по пути вдоль дома: осторожно, не набирая скорости, опасаясь подводных сюрпризов на разбитой дороге.

«Она была нормальной. Когда проводили газ, трубы меняли, после этого все разрушилось, вся дорога. Ездить невозможно», - отметил Андрей Вениаминович.

Проезжую часть собираются заасфальтировать в рамках программы по исполнению наказов избирателей. Планируется обновить протяженный участок - вдоль дома № 57 и соседних.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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