Из жизни

Дети облюбовали развалины во дворе на улице Луначарского

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Раньше от здания была польза: в нем располагались ресурсники. Теперь развалины за домом № 38а на улице Луначарского вызывают у людей лишь недоумение.

«Без понятия, что здесь стоит. Я сама прохожу и говорю: что же здесь стоит?» - отметила горожанка.

Ни культурной ценности, ни практической развалины не имеют, от них одни проблемы. Слишком много любопытных крутится вокруг здания.

«Туда зимой дети ходят, я сколько раз гоняла оттуда! Там вообще свалка, и в туалет туда ходят. Надо ломать. Вот уже сколько лет жалуются люди - и никто ничего не делает», - пояснила женщина.

В строении очень много старых деревянных рам, обломков мебели и прочего горючего материала. Кирпичи осыпаются, и жители боятся обвала конструкции, когда внутри будут находиться люди.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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