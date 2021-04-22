Сетевое издание|18+|Четверг|22 апр 2021|20:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |

Из жизни

После сноса гаражей на Западной Поляне появилась свалка

Печать

Нет больше незаконно установленных объектов на улице Горной. Зато теперь есть не самая маленькая в границах Первомайского района свалка. На участке, где были боксы, - остатки не вывезенного после сноса хлама и десятки открытых погребов. Они не завалены и представляют собой самые настоящие ямы-ловушки.

«Убрали гаражи, а все остальное не убрали, то есть кто-то ответственный был», - отметил пензенец Дмитрий.

С 70-х годов жители Западной Поляны строили гаражи на Горной. Сначала выросли сараи, на их месте люди поставили кирпичные или металлические конструкции для хранения вещей, бывших в употреблении, овощей.

Много лет спустя владельцы попытались узаконить объекты - не вышло, мэрия не разрешила. Но люди продолжали считать гаражи своей собственностью и не планировали с ними расставаться.

«Подхожу и вижу: одного нет, второй режут. А у меня стоит машина, машина открыта. Что дальше?» - пожаловалась владелица гаража Татьяна Баталина.

Пензенцы забрали еще пригодные вещи, остальное бросили. Разумеется, никто не стал зачищать территорию. Подрядчик разрезал металлические боксы, сломал кирпичные, вывез самый крупный строительный мусор. Площадку не выровняли, погреба не засыпали.

«Нужно убирать всю открытую землю, чтобы не было грязно», - подчеркнул Дмитрий.

Строить там ничего нельзя, поскольку вокруг много коммуникаций. Но некоторые предприимчивые граждане потихоньку расчистили себе место под парковку.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильевна
0
0
0
0
 
Гость||

Погибнут дети в ямах,тогда обратят внимание...

Гость||

Чем мешали там гаражи, если строить там ничего другого нельзя????

Гость||

Администрация Пензы, ответьте на вопрос жителей: кто и в какие сроки приведет территорию в порядок????

Гость||

Гидрострой,Проспект Строителей...Да у нас полно этих самостроев гадюшников.Снести к чертям.Пора взяться за архитектуру города.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте