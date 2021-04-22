После сноса гаражей на Западной Поляне появилась свалка

22.04.2021 | 19:23

Нет больше незаконно установленных объектов на улице Горной. Зато теперь есть не самая маленькая в границах Первомайского района свалка. На участке, где были боксы, - остатки не вывезенного после сноса хлама и десятки открытых погребов. Они не завалены и представляют собой самые настоящие ямы-ловушки.

«Убрали гаражи, а все остальное не убрали, то есть кто-то ответственный был», - отметил пензенец Дмитрий.

С 70-х годов жители Западной Поляны строили гаражи на Горной. Сначала выросли сараи, на их месте люди поставили кирпичные или металлические конструкции для хранения вещей, бывших в употреблении, овощей.

Много лет спустя владельцы попытались узаконить объекты - не вышло, мэрия не разрешила. Но люди продолжали считать гаражи своей собственностью и не планировали с ними расставаться.

«Подхожу и вижу: одного нет, второй режут. А у меня стоит машина, машина открыта. Что дальше?» - пожаловалась владелица гаража Татьяна Баталина.

Пензенцы забрали еще пригодные вещи, остальное бросили. Разумеется, никто не стал зачищать территорию. Подрядчик разрезал металлические боксы, сломал кирпичные, вывез самый крупный строительный мусор. Площадку не выровняли, погреба не засыпали.

«Нужно убирать всю открытую землю, чтобы не было грязно», - подчеркнул Дмитрий.

Строить там ничего нельзя, поскольку вокруг много коммуникаций. Но некоторые предприимчивые граждане потихоньку расчистили себе место под парковку.