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Из жизни

В Пензе студентки вышли на уборку двора в центре города

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Если бы не помощники, на Кирова, 10, еще бы месяца два разгребали мусорные завалы. Старшая по дому говорит: пришлось бы самой и еще двум-трем физически подготовленным жильцам ворошить старую траву и собирать пустые бутылки. Остальные свое уже отработали.

«У нас дом очень старый. В этом доме проживают одни пенсионеры, бабули, которым под 85 лет. Я самая молодая пенсионерка здесь. В ЖЭМУП № 7 дворника нет с февраля, поэтому приходится чистоту поддерживать своими силами», - отметила старшая по дому Людмила Николаевна.

Соседка, рассказала женщина, услышала про акцию «Зеленая весна»: местное отделение Всероссийского общества охраны природы собирает волонтеров, а те отправляются на помощь. Дому на Кирова, 10, повезло - студентки несколько часов расчищали большой двор.

«Удовлетворенность я испытываю, когда это убираю и вижу, что тут чисто, а отвращение - когда я вижу, что убираю», - поделилась девушка.

«Осталась с осени листва. Центр города, магазин рядом, бутылки из магазина все здесь, окурки здесь, потому что центр города. Я понимаю, конечно», - подчеркнула Людмила Николаевна.

Резко очертилась граница между очищенной и неубранной территорией за пределами двора - там заросли, кучи мусора и как привет из прошлого стоящий с осени мешок, набитый хламом. Сил студенток на это не хватит. Слабый пол не в состоянии вытащить такую тяжесть или отправить на контейнерную площадку сломанные большие ветки.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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