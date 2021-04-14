Дорогу во дворе дома на Ладожской в очередной раз затопило

14.04.2021 | 20:51

Дорога во дворе дома № 17 на улице Ладожской затоплена где-то наполовину, а где-то - почти полностью. Машины едут аккуратно: водители знают, что под водной гладью могут находиться опасные ямы.

А вот пешеходам сложнее. Чтобы добраться до своего подъезда, нужна непромокаемая обувь.

«Так и ходим, все время так почти что. Мы привыкли», - рассказал местный житель Виктор Николаевич.

Другой горожанин подтвердил: наводнения здесь бывают часто. И не только таяние снега провоцирует их, но и даже летние дожди приводят к тому, что дорога скрывается под слоем мутной жидкости. Самое обидно, что ей есть куда уходить.

«Ливневка недалеко, около садика, с торца дома, а врезаться денег не хватает, как обычно. Это самое поганое место, скажем так», - пожаловался пензенец Вячеслав.

Остается ждать, пока двор подсохнет, потому что надежды на коренные преобразования нет.