Из жизни

Дорогу во дворе дома на Ладожской в очередной раз затопило

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Дорога во дворе дома № 17 на улице Ладожской затоплена где-то наполовину, а где-то - почти полностью. Машины едут аккуратно: водители знают, что под водной гладью могут находиться опасные ямы.

А вот пешеходам сложнее. Чтобы добраться до своего подъезда, нужна непромокаемая обувь.

«Так и ходим, все время так почти что. Мы привыкли», - рассказал местный житель Виктор Николаевич.

Другой горожанин подтвердил: наводнения здесь бывают часто. И не только таяние снега провоцирует их, но и даже летние дожди приводят к тому, что дорога скрывается под слоем мутной жидкости. Самое обидно, что ей есть куда уходить.

«Ливневка недалеко, около садика, с торца дома, а врезаться денег не хватает, как обычно. Это самое поганое место, скажем так», - пожаловался пензенец Вячеслав.

Остается ждать, пока двор подсохнет, потому что надежды на коренные преобразования нет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

А что же еще у Ладожской 19 не сняли,там тоже ямы,тем более там, где дети переходят дорогу идя в школу!!!Там где теплотрасса вечно грязь и вода. Лет 5 назад и фоткали, и выкладывали, и звонили. Везде один ответ Денег нет, но вы держитесь!

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