Путепровод на улице Ленина стал опасен для людей

12.04.2021 | 20:27

Если раньше нарекания вызывал маленький пешеходный мост через железную дорогу на улице Ленина, то теперь опасения связаны уже с крупным автомобильным путепроводом. Предупреждающее ограждение вряд ли спасет невнимательного прохожего: на большой территории над головами людей бетон просто отваливается и летит кусками вниз.

«Ремонтировать надо. Но по голове стукнуть у нас везде может. Надо следить за всем. Деньги выделяются», - отметил пензенец Валерий.

Впрочем, и пешеходный мост нуждается в ремонте, причем капитальном. Он разваливаться стал давно. Тем не менее это почти никого не пугало - где еще поблизости найдешь переправу с улицы Ленина на Пролетарскую!

«Много народу ходит, особенно в утренние часы. На работу, с работы. Страшно, но его кто-то ремонтирует. По нему будут ходить в любом случае, если только сносить. А если сносить - будут ходить понизу. Его тогда закрыли - и зимой тут ползали на корячках, но все равно ползли», - рассказал мужчина.

Валерий вспоминает историю 2017 года. Сначала власти разместили предупреждение, что ходить опасно, а потом и вовсе перекрыли переправу. Ведь железная дорога открестилась от конструкции, город тоже. На баланс ее никто не хотел брать.

«Прежде чем закрыть, нужно было сделать для людей что-то или оповестить. Я впервые вот увидела», - пожаловалась пенсионерка.

«Это идиотизм самый настоящий!» - заявил прохожий.

Уже через четыре дня забор убрали. Вероятно, разгневанные пензенцы. Валерий отметил, что по автомобильному мосту неудобно как зимой - из-за того, что его не чистят, так и весной - из-за брызг.