Сетевое издание|18+|Понедельник|12 апр 2021|21:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |

Из жизни

На Ватутина путь пешеходам преградила огромная лужа

Печать

Старожил Ватутина, 10, Екатерина Матвеевна ходит по тротуару за многоэтажкой и удивляется - во что он превратился. Почему-то этой весной ушел под воду.

«Это караул! Ни здесь пройти, ни там», - отметила она.

О причине пенсионерка подозревает. Вода - тающие сугробы, которые копились за домом всю зиму.

«Их вообще никто не трогал, пока они сами не упали потихонечку», - сообщила женщина.

Границы водоема понемногу сужаются, видимо погода влияет. Пару дней назад волны ходили - как по озеру.

«Вообще здесь все было в луже, одно сплошное большое море до дороги. Люди не могут перейти, ни пожилые, ни дети», - пожаловалась Елена.

Тротуар не в идеальном состоянии, он побит временем и раздавлен машинами, вода прежде застаивалась в углублениях. Но так много ее не было даже после снежных зим в прошлом.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
0
 
Гость||

Нужно пробить канавку и вода уйдёт под дом,в подвал и лужи не будет...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте