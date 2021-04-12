На Ватутина путь пешеходам преградила огромная лужа

12.04.2021 | 19:21

Старожил Ватутина, 10, Екатерина Матвеевна ходит по тротуару за многоэтажкой и удивляется - во что он превратился. Почему-то этой весной ушел под воду.

«Это караул! Ни здесь пройти, ни там», - отметила она.

О причине пенсионерка подозревает. Вода - тающие сугробы, которые копились за домом всю зиму.

«Их вообще никто не трогал, пока они сами не упали потихонечку», - сообщила женщина.

Границы водоема понемногу сужаются, видимо погода влияет. Пару дней назад волны ходили - как по озеру.

«Вообще здесь все было в луже, одно сплошное большое море до дороги. Люди не могут перейти, ни пожилые, ни дети», - пожаловалась Елена.

Тротуар не в идеальном состоянии, он побит временем и раздавлен машинами, вода прежде застаивалась в углублениях. Но так много ее не было даже после снежных зим в прошлом.