Из жизни

Ямы на проспекте Строителей вызывают недоумение прохожих

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Странный подход к ремонту дороги, ведущей от основной к домам № 19, 21 и следующим на проспекте Строителей, удивляет местных жителей. Новый асфальт появился лишь на небольшом ее отрезке, а дальше по-прежнему красуются ямы. Жалуются как автомобилисты, которые скачут по неровностям, так и пешие.

«Плохо переходить», - пожаловалась горожанка.

«Ой, изумительно, просто прямо мечтали, чтобы они всегда такие! Может, там кому было выгодно - сделали. А здесь оставили, здесь никому не надо», - рассказала прохожая.

В феврале прошлого года в самом начале дороги, ведущей от основной во дворы, зияли огромные ямы, заполненные водой. Теперь же выбоины остались только рядом с домом № 21 на проспекте Строителей - это и вызывает недоумение людей. Озадачивает, что если там проходил ремонт, то почему асфальта хватило лишь на небольшой отрезок пути.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

А результаты выборов у этих дураков не вызывает изумления?

Гость||

Лишь бы не было войны, как дураки говорят.

Имя: Гость
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