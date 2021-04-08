Из жизни

Жители 1-й Офицерской остались без дороги после прокладки канализации

Печать

Через 1-ю Офицерскую ходит немало людей. К соседним улицам добраться можно именно здесь, хотя после прокладки канализационной системы сделать это стало гораздо сложнее. Под ногами - жижа вместо старого покрытия.

Самое обидное, что люди остались как без дороги, так и без официально запущенной сточной системы.

«Канализацию на баланс не поставили. За счет федерального бюджета сделали, и мы, оказывается, самовольщики - врезаемся в нее», - сообщил местный житель Владимир Иванович.

Люди опасались, что не успеют подсоединиться до морозов, поэтому начали делать все сами. А после Нового года на них упали массовые штрафы.

«30 000 почти с каждого за то, что подсоединились», - пожаловался Владимир Иванович.

«Кто-то сказал, что разрешили, ну и все», - объяснил местный житель.

История прокладки канализационных труб вышла долгой. Сначала этим занималась одна подрядная организация, потом - вторая. В процессе выяснилось, что денег на все не хватает, срочно изыскивали дополнительные. В итоге часть 1-й Офицерской просто перекопали, а в другой действовали аккуратнее, но дороже.

«Метод проколов покрытие в основном сохранил, а здесь первая организация оставила трубу внутри. Она метров на 15 уходила, торчала, как зенитка, и мешала, чтобы прокол оттуда сделать. Выкопали котлован», - рассказал мужчина.

Именно на этом отрезке большие проблемы с дорогой - ведь ее перепахали. Пока нет информации, станут ли восстанавливать твердое покрытие и когда официально можно будет пользоваться сточной системой.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
0
0
0
0
 
Гость||

Зато в своё время приходили с Октябрьской администрации, ушами по щекам хлопали, говорили всё сделают и обманули как всегда.

Гость||

Это Россия, детка!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте