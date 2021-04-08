Жители 1-й Офицерской остались без дороги после прокладки канализации

08.04.2021 | 21:04

Через 1-ю Офицерскую ходит немало людей. К соседним улицам добраться можно именно здесь, хотя после прокладки канализационной системы сделать это стало гораздо сложнее. Под ногами - жижа вместо старого покрытия.

Самое обидное, что люди остались как без дороги, так и без официально запущенной сточной системы.

«Канализацию на баланс не поставили. За счет федерального бюджета сделали, и мы, оказывается, самовольщики - врезаемся в нее», - сообщил местный житель Владимир Иванович.

Люди опасались, что не успеют подсоединиться до морозов, поэтому начали делать все сами. А после Нового года на них упали массовые штрафы.

«30 000 почти с каждого за то, что подсоединились», - пожаловался Владимир Иванович.

«Кто-то сказал, что разрешили, ну и все», - объяснил местный житель.

История прокладки канализационных труб вышла долгой. Сначала этим занималась одна подрядная организация, потом - вторая. В процессе выяснилось, что денег на все не хватает, срочно изыскивали дополнительные. В итоге часть 1-й Офицерской просто перекопали, а в другой действовали аккуратнее, но дороже.

«Метод проколов покрытие в основном сохранил, а здесь первая организация оставила трубу внутри. Она метров на 15 уходила, торчала, как зенитка, и мешала, чтобы прокол оттуда сделать. Выкопали котлован», - рассказал мужчина.

Именно на этом отрезке большие проблемы с дорогой - ведь ее перепахали. Пока нет информации, станут ли восстанавливать твердое покрытие и когда официально можно будет пользоваться сточной системой.