Из жизни

На улице Беляева люди выбрасывают бутылки из окон дома

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Если бы за домом № 41 на Беляева стояла видеокамера, она смогла бы запечатлеть, кто в бывшем общежитии такой немощный, что не способен вынести мусор из комнаты. Из окон швыряют все подряд, особенно много стеклотары. Кто-то, похоже, приверженец одного вида напитка.

«Люди все бросают с кухни. Борюсь, нигде никакой правды не найду», - рассказала пензячка Маргарита.

У местной активистки руки опускаются. Она соорудила за домом клумбу, сгребает бутылки то в одном уголке, то в другом. Раньше помогала дворнику, но когда он перестал чистить территорию за Беляева, 41, Маргарита тоже прекратила.

«Вообще никто ничего не убирает», - посетовала женщина.

Контейнерами пользуются жильцы дома на Беляева, 41, и многоэтажки рядом. Но, судя по виду битком набитых баков, похоже, что туда носит вся улица. Не убранные вовремя бытовые отходы разлетаются, попадают на соседние территории школы и детского сада. Жильцы подбрасывают из окон.

Площадки как таковой не существует. Емкости стоят вдоль забора, отделяющего двор от учебного заведения.

Остатки ограждения торчат поодаль, участок сплошь усеян мусором. Стоило бы хоть раз убрать все дочиста, считает активистка, а потом дворнику было бы проще поддерживать порядок.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

В Саратове то же самое, где общежития - там обязательно найдётся такая какашка которая выкидывает мусор в окно или в под'езде,.. а нормальным людям приходиться убирать за скота и... Терпения Вам что ещё сказать,.. Эх, Россия...

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