В Пензе пенсионер винит МУП в затоплении гаража

06.04.2021 | 21:04

Под водой скрылись банки с консервированными фруктами и овощами. Глубина - метра полтора, но было и больше, сообщает Василий Иванович. В трехметровом погребе также хранились картошка, капуста, морковь - всего хватило бы до нового урожая не только пенсионеру с супругой, но и семьям детей.

Залиты подземные помещения во всем гаражном комплексе «Дорожник». Такого прежде не было, замечает Василий Иванович. Вода прибывала по весне, но на пару сантиметров, на дне погреба. А на метры никогда не поднималась.

Мужчина показал, из-за чего, по его мнению, возникла проблема. Рядом, за оградой - территория МУП «Пензадормост Октябрьского района». Организация располагалась на Беляева, 2а, до 2019-го, потом на участке стало происходить что-то странное.

«Грязь завезли осенью. Зимой снег навозят, он тает, а вода сходит в гараж. Тут гаражи - одна траншея», - сообщил пенсионер.

Василий Иванович раньше работал в МУПе и помнит, как в прошлые годы делали канаву на территории организации, чтобы вода уходила вниз, в сторону железной дороги. Теперь, видимо, траншею завалили, и льется под гаражи.

Погреба приняли гидроудар на себя. Материально пострадали владельцы боксов: запасы уничтожены, сэкономить за счет овощей с дачи, консервированных ягод и фруктов не удалось.