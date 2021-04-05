Из жизни

Разбитая дорога на улице 8 Марта становится все хуже

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Как выбрать безопасный для колес путь, если под толщей грязной воды ничего не видно, - для автомобилистов, которые едут вглубь жилого сектора улицы 8 Марта, к школе и детскому саду, этот вопрос становится актуальным за домом № 7.

«Я не местный, раз в неделю сюда приезжаем. Надо ремонт делать. В прошлый год были, ничего не изменилось», - рассказал пензенец Александр.

В марте 2020-го лужи высохли, потому можно было увидеть то, что теперь скрыто. Но, судя по тому, как машины ныряют, скорее всего, яма уже гораздо глубже. Оттепель, заморозки, вода и нагрузки от транспорта сыграли свою роль. И год назад автомобилистка отмечала, что асфальт разрушается все больше и больше практически на глазах.

«По-моему, как подснежники, эти ямы вылезают после зимы. Чуть подальше яма формируется ежегодно, она там разбивается. Теплотрасса проходит, скорее всего», - пояснила местная жительница Ирина.

Ремонт участка, о котором рассказала прохожая, позже был, но помог ненадолго. Теперь ямы снова большие.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Ну и где этот андрейка лузгин?

Гость||

Гость писал(a):

Ну и где этот андрейка лузгин?
А где глава города Пензы Владимир Мутовкин?

Имя: Гость
Комментарий:

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