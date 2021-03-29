Из жизни

В Пензе разрушается дом, где жил писатель Николай Задорнов

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Памятную табличку о том, что на Революционной, 45, жил писатель и отец сатирика Михаила Задорнова Николай Задорнов, сломали вандалы несколько лет назад. Ее так и не восстановили, говорит жительница дома Людмила Викторовна. Это показательно. Коммунальщики за двухэтажкой с почти 130-летней историей практически не следят.

«Дом 1893 года постройки. 70 лет назад жильцы дома обращались, чтобы его признали аварийным, потому что все уже было в таком состоянии. Но пришли из администрации и сказали, что дом еще пригоден к проживанию», - сообщила женщина.

Только деревянный второй этаж просвечивается насквозь, а крыша давно не менялась. Как итог - весенняя ежегодная капель.

«Мы опять обращались в ЖЭУ, чтобы пришли к нам и хотя бы сделали капитальный ремонт: поменяли крышу, электрику, трубы, которые у нас старые и зимой замерзают в морозы. Но реакция была такая - пришли и покрасили подъезд, снаружи оштукатурили дом, повесили доску, что это дом Задорнова. И на этом все», - пожаловалась Людмила Викторовна.

Старая проводка мокнет, потолки от постоянной сырости начали провисать. Жители боятся, что они рухнут.

«Балки там деревянные, стены здесь насыпные, второй этаж весь насыпной, шлак там был. И туда все течет. Тут проходят электрика, газовые трубы. Если рухнет потолок, что будет с нами?» - поделилась беспокойством жительница дома.

Снег с крыши коммунальщики не стали скидывать даже несмотря на то, что свалившийся пласт оторвал козырек. Соорудили новый. А то, что удаление осадков спасло бы от капели в доме, во внимание не принимается.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Дом Задорнова? Пензенский дом Арсеньевых на Красной, где останавливался с бабушкой юный Лермонтов, и тот снесли. И место застроили.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Задорного
Он Задорный или Задорнов? Наймите корректора, грамотеи...

Гость||

20:10 И дом Цеге на Боевой горе сломали без колебаний. А там были Маяковский, Бурлюк, Татлин, Лентулов. И дом Спрыгина на Богданова сломали. Да, считай, вроде почти всё разрушили.

Гость||

Гость писал(a):

Он Задорный или Задорнов?
Задорнов. Всё они правильно написали.

Имя: Гость
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