В Пензе разрушается дом, где жил писатель Николай Задорнов

29.03.2021 | 19:51

Памятную табличку о том, что на Революционной, 45, жил писатель и отец сатирика Михаила Задорнова Николай Задорнов, сломали вандалы несколько лет назад. Ее так и не восстановили, говорит жительница дома Людмила Викторовна. Это показательно. Коммунальщики за двухэтажкой с почти 130-летней историей практически не следят.

«Дом 1893 года постройки. 70 лет назад жильцы дома обращались, чтобы его признали аварийным, потому что все уже было в таком состоянии. Но пришли из администрации и сказали, что дом еще пригоден к проживанию», - сообщила женщина.

Только деревянный второй этаж просвечивается насквозь, а крыша давно не менялась. Как итог - весенняя ежегодная капель.

«Мы опять обращались в ЖЭУ, чтобы пришли к нам и хотя бы сделали капитальный ремонт: поменяли крышу, электрику, трубы, которые у нас старые и зимой замерзают в морозы. Но реакция была такая - пришли и покрасили подъезд, снаружи оштукатурили дом, повесили доску, что это дом Задорнова. И на этом все», - пожаловалась Людмила Викторовна.

Старая проводка мокнет, потолки от постоянной сырости начали провисать. Жители боятся, что они рухнут.

«Балки там деревянные, стены здесь насыпные, второй этаж весь насыпной, шлак там был. И туда все течет. Тут проходят электрика, газовые трубы. Если рухнет потолок, что будет с нами?» - поделилась беспокойством жительница дома.

Снег с крыши коммунальщики не стали скидывать даже несмотря на то, что свалившийся пласт оторвал козырек. Соорудили новый. А то, что удаление осадков спасло бы от капели в доме, во внимание не принимается.