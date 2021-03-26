Люди рискуют здоровьем на скользкой остановке у автовокзала

26.03.2021 | 18:52

В областной центр люди приезжают из других населенных пунктов, чтобы в течение определенного времени решить свои вопросы. Но сильно рискуют здоровьем и даже жизнью, торопясь на городской транспорт: посадочная площадка остановки «Автовокзал» покрыта льдом.

«Почистить надо, посыпать. Был случай: упала женщина, сломала ногу, вызвали скорую, и ее увезли», - сообщила прохожая.

Остановочный павильон - это навес, прикрепленный к капитальному сооружению на улице Луначарского, и поддерживающие его опоры. Через щель между крышей на столбах и рекламным щитом видны куски льда, вполне способные проскользнуть в узкое отверстие и упасть на стоящих в ожидании транспорта людей.

«Плохо очень, неудобно, совсем ничего не убирается. Все капает. Плохо!» - оценила горожанка.

За рекламными щитами не видно, сколько на общей крыше снега, сложно оценить, как долго он будет таять, а вода - литься на головы пассажиров. Судя по толщине ледяного пласта - не один день.

По скользкой поверхности рассыпана соль. Толку от нее никакого - вода смывает.