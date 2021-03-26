Из жизни

Люди рискуют здоровьем на скользкой остановке у автовокзала

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В областной центр люди приезжают из других населенных пунктов, чтобы в течение определенного времени решить свои вопросы. Но сильно рискуют здоровьем и даже жизнью, торопясь на городской транспорт: посадочная площадка остановки «Автовокзал» покрыта льдом.

«Почистить надо, посыпать. Был случай: упала женщина, сломала ногу, вызвали скорую, и ее увезли», - сообщила прохожая.

Остановочный павильон - это навес, прикрепленный к капитальному сооружению на улице Луначарского, и поддерживающие его опоры. Через щель между крышей на столбах и рекламным щитом видны куски льда, вполне способные проскользнуть в узкое отверстие и упасть на стоящих в ожидании транспорта людей.

«Плохо очень, неудобно, совсем ничего не убирается. Все капает. Плохо!» - оценила горожанка.

За рекламными щитами не видно, сколько на общей крыше снега, сложно оценить, как долго он будет таять, а вода - литься на головы пассажиров. Судя по толщине ледяного пласта - не один день.

По скользкой поверхности рассыпана соль. Толку от нее никакого - вода смывает.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Лузгину не до этого,все мысли заняты дырявым конём,что у фонтана...

Гость||

В городе,тысяча остановок,что мэр,должен каждую проверять?Там есть ответственные,вот они и должны отвечать.Подъезды,не моют,остановки не очищают,нигде люди не хотят свои обязанности выполнять,только жаловаться и обвинять

Гость||

Гость писал(a):

В городе,тысяча остановок,что мэр,должен каждую проверять?
Именно должен,если не может заставить работать подчинённых.

Вы согласны?

Гость||

Не умеешь руководить, бери лапчатку и работай сам. ЛУзгин вперёд.

Гость||

Позор городу. Люди приезжают из других городов, областей, регионов и сразу видят - на улицах города бардак и никому нет дела до жителей и гостей Пензы.

Гость||

Ждите,завтра уводят директора автовокзала,вы же этого хотели?

Имя: Гость
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