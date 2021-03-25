Пензенцев беспокоят сосульки на крыше дома в 1-м проезде Лобачевского

25.03.2021 | 20:38

Даже зимой не было так страшно жильцам дома № 4 в 1-м проезде Лобачевского, 4. Сосульки растут прямо на глазах, отламываются и летят вниз.

Накануне обломками и снежными пластами завалило дверь в подъезде. Человек, опаздывающий на работу, покидал квартиру через окно.

«Он и вчера, и позавчера так вылазил, здесь вообще нельзя было выйти», - рассказал местный житель Владимир Степанович.

Из подъездов люди теперь не выходят, а выбегают - сосульки не предупреждают, когда им вздумается упасть.

«У соседей хоть козырек есть, а тут пойдешь - слетит и пришибет! Но мы стараемся обходить подальше. Дети, не дай бог, пойдут», - отметил пенсионер.

Несколько домов на Лобачевского обслуживает управляющая компания «Жилкомсервис». Она снимает с себя ответственность за очистку кровель ото льда.

«Работы определены договором. Уборка снега с крыши в зимний период - этой услуги нет, потому что жители на собрании не поддержали, так как тариф бы у них подорожал. Все, что люди выбрали, - те услуги оказываются в полном объеме», - заявил представитель УК «Жилкомсервис» Виктор Бойняшов.

Расчистка придомовой территории в список включена, так что лед у подъездов отколоть обещали.