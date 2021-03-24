Из жизни

Пензячке приписывают долги сына по неприватизированной квартире

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Ирина Александровна из дома № 10 на улице Кронштадтской в неприватизированной квартире живет с сыном. У каждого - свой лицевой счет. Но, по словам женщины, ее родственник не платит по квитанциям от управляющей компании, в итоге организация стала приписывать долги ей. Пришлось обращаться в прокуратуру и жилищную инспекцию, чтобы защитить свои права.

Недавно проблема возникла вновь.

«Почему я теперь должна 2 700? В феврале у меня оставалась тысяча, где эта тысяча?» - возмутилась горожанка.

Имела место переплата. В 2020 году Ирина Александровна отдала крупную сумму за сына, а потом добилась перерасчета. Теперь же внезапно в квитанции обозначился долг. Чтобы понять, в чем дело, женщина пошла к бухгалтеру.

«Она сказала, что пришла моя сестра (у меня сестра-близнец есть), вроде она написала заявление и сняла с моего счета деньги. Но сестра не приходила. Как это так? У меня долгов по квартплате нет. У сына много, а при чем я здесь?» - пожаловалась Ирина Александровна.

Видимо, пензячке опять придется доказывать свою правоту через прокуратуру и жилищную инспекцию.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Так если квартира не приватизирована,то сына можно принудительно выселить и вселить нормального,кто будет оплачивать.

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