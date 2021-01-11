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Из жизни

Пензенцы пожаловались на скользкую лестницу на улице Лескова

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Ступени на улице Лескова не нравятся многим в частном секторе. Но выбор невелик: либо полузанесенная снегом дорога - крутая горка, либо изуродованная скользкая нечищеная лестница. Она не старая, ее установили в середине текущего десятилетия по просьбам населения. Пока была новая, люди радовались. Но если бы еще и относились к конструкции по-хозяйски...

«Нет перил - машина разворачивалась, сломали. Она лежала, а потом, наверное, в металлолом сдали», - рассказал местный житель Виталий Константинович.

«Лестницу сделали нам - и, видимо, те, кто металлолом сдают, разломали ее. Сейчас нам вообще ходить плохо», - пожаловалась местная жительница Галина Николаевна.

Еще и не чистят. Если сами жители, в основном пожилые люди, не выйдут с лопатой, тропинка, ступени так и останутся занесенными, пока пешеходы не протопчут полосу.

Дорогу же надо освобождать от осадков основательно, с помощью техники. Но ее и в прошлые годы на Лескова видели нечасто. А ведь она бы была желанным гостем на крутых горках частного сектора!

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