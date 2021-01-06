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Из жизни

Крыша многоэтажки на улице Попова обросла сосульками

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Крыша дома № 22 на Попова обросла сосульками. Некоторые достигли угрожающего веса и величины. Водосток обледенел, и есть опасение, что труба может переломиться под тяжестью замерзшей жидкости.

Никто в четырехэтажке такого не ожидал, ведь дом только закончили капитально ремонтировать, утеплили сети на чердаке. Но на кровлях соседних зданий висит по паре сосулек, а на 22-м - настоящий частокол.

«Страшно, но я давно уже моду завел углы и проблемные дома обходить по дальней стороне тротуара», - рассказал житель дома № 22 на ул. Попова Юрий Мирошкин.

Местная жительница наблюдала накануне, как председатель управляющей компании сбрасывал глыбы с кровли.

«Он сам туда полез, что-то пытался сбивать, но у него, видимо, ничего не вышло», - рассказала Татьяна Мирошкина.

К крайнему подъезду подъехал грузовик, привез товары в торговую точку. Водитель посмотрел наверх, оценил вес сосулек, но решил рискнуть.

«Машина все равно застрахована. Куда деваться, разгружать надо», - пояснил он.

По телефону председатель управляющей компании пояснил: к подрядчику по капремонту очень много претензий.

«По отоплению на чердаке поменяли часть стояков, толком не изолировали, я вчера сам залезал на крышу, смотрел. Теплоотдача идет на чердак, образуются сосульки, потому что кровля металлическая», - заявил председатель ООО «МКД «Сервис» Александр Молочников.

Также установили узкие трубы водоснабжения, из-за чего на первом этаже слабый напор, люди не могут включить колонки. В региональный фонд капремонта уже написали заявление.

Сосульки председатель управляющей компании планировал сбить в течение дня.

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Гость||

Правильно говорить - сосулями!

Гость||

магазины может тепло нагоняют на крышу

Имя: Гость
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