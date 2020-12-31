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Из жизни

На улице Вишневой сточную канаву вдоль дороги облюбовали утки

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К тому, что пернатые оккупируют реки, озера, пруды, все уже давно привыкли. Утки плавают по большим водоемам и чувствуют себя как дома. Люди их любят, потчуют чем-нибудь вкусным - как обычно делают, к примеру, на Маяке.

«Жалко, хотя знаю, что кормить нехорошо. Они вес набирают и летать не могут, говорят», - пояснил пензенец Борис Иванович.

Но каким-то образом серые шейки попали в сточную канаву. С Вишневой по Ново-Тамбовской прорыта канава для сбора дождевых, грунтовых, талых вод. Туда же кое-кто из жителей сливает то, что должны откачивать из выгребных ям ассенизаторы. Неприхотливые утки лавируют в бойком потоке, не приближаясь к решетке у дороги.

Нестандартное решение приняли две птицы, обосновавшись в сточной канаве у оживленной дороги. Пара невзыскательна, ей хватает пищи в ручье, но к людям все равно относится настороженно. Журналисты «Службы 11» пытались пару раз подобраться поближе - крылатые мгновенно улетали. Потом возвращались и продолжали с подозрением коситься.

Пензенские утки стали до такой степени непривередливыми, что готовы плескаться в любом водоеме.

Летом целую стаю видели в ручье на Ульяновской. Он грязный и явно служит канализацией для некоторых организаций.

«Здесь есть и цапли, и выдры. А неделю назад такой запах был, что вообще можно было сдохнуть», - пояснила женщина.

Всеядные птицы уже и лужами не брезгуют. Весной им понравился большой разлив во дворе на улице Суворова, когда растаял снег.

На Маяке утки почти ручные, даже на берег выходят в присутствии человека. На Ново-Тамбовской обитатели сточной канавы еще не привыкли к пристальному вниманию. Далеко забрались, до Суры или до реки Пензы - приличное расстояние.

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