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Из жизни

В Пензенскую область вернулись с зимовки скворцы

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В Пензенскую область прилетели скворцы. Видео, на котором запечатлены птицы, опубликовало региональное министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

«Наши пернатые друзья снова с нами после долгой зимовки, и это значит только одно: весна окончательно вступила в свои права! Погрузитесь в атмосферу живой природы - наблюдайте за их веселой суетой и слушайте их звонкие трели», - отметили в пресс-службе ведомства.

В прошлом году птицы вернулись в родные места примерно в такое же время - видеозапись появилась 26 марта.

К прилету скворцов принято изготавливать и развешивать домики, где они устроят гнезда. Размещать их следует так, чтобы леток и жердочка обязательно были обращены к юго-востоку: тогда птицы смогут видеть восходящее солнце.

Помимо скворечников, в Пензенской области оборудуют искусственные гнездовья и для других птиц, в том числе для хищников. Так, на территории памятника природы «Присурская дубрава» в середине марта развесили 15 совятников для серых и длиннохвостых неясытей и домовых сычей. Жилища изготовили воспитанники центра развития творчества детей и юношества.

В общей сложности юные мастера из всех районов области изготовили 770 совятников, бельчатников, кормушек и скворечников. Их распределят по лесничествам региона.

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Источник — видео областного минлесхоза
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