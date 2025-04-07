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Общество

В Росгвардии рассказали, что делать потерявшим ружье охотникам

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5 апреля в Пензенской области стартовал сезон охоты на пернатую дичь. Самый популярный объект у охотников - кряква.

Региональное управление Росгвардии в связи с началом сезона усилило контроль за соблюдением правил обращения с оружием. Охотников-нарушителей привлекают к административной ответственности.

В области нередки случаи, когда небрежные владельцы теряют оружие. Это случается, например, при его транспортировке или во время охоты на водоемах.

«Если это произошло, необходимо сразу сообщить в ближайший отдел полиции, а затем уведомить лицензионно-разрешительный отдел Росгвардии по месту регистрации. Оружие объявляется в розыск, а его владелец будет привлечен к ответственности», - пояснил заместитель начальника управления Росгвардии по области Роман Анисимов.

Также правоохранители напомнили, что в регионе действует программа по сдаче незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Их нужно принести в полицию или управление Росгвардии. За это полагается денежное вознаграждение.

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Источник — фото управления Росгвардии по области
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