В пензенском лесу развесили дома для неясытей и сычей

13.03.2025 | 10:32

В среду, 12 марта, в лесу на правом берегу Суры на окраине Пензы появились искусственные гнездовья для серых и длиннохвостых неясытей и домовых сычей.

Совятники и скворечники изготовили воспитанники центра развития творчества детей и юношества. Для определения наилучших мест для них привлекали специалистов.

В итоге было решено развесить 15 птичьих домов на территории памятника природы «Присурская дубрава». Их закрепили на деревьях сотрудники охотуправления регионального минлесхоза вместе с орнитологом Вячеславом Фроловым.

Как рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе минлесхоза, в общей сложности юные мастера из всех районов области изготовили 770 совятников, бельчатников, кормушек и скворечников. Часть их уже направлена в лесничества региона.

В министерстве заверили, что эта работа продолжится - домики и дальше будут развешивать в местах обитания птиц и других животных.