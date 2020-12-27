Спиленные ветки вызвали скопление мусора у дома № 10 на Кулибина

27.12.2020 | 17:24

Желание очистить территорию привело к обратному результату, говорит жительница Заводского района Раиса Федоровна. По ее словам, рядом с тротуаром напротив десятого дома на улице Кулибина стал скапливаться мусор, что было вполне предсказуемо. Ведь и раньше прохожие бросали все ненужное рядом с забором расселенного здания. А потом кто-то решил удалить лишнюю растительность, только не довел задуманное до конца.

«Это вот школа, а вырезали вот тут. Взяли и бросили. Ну не дети же это сделали, и не этот дом, он стоит далеко. И вот это давно, и никто ничего не делает», - пожаловалась Раиса Федоровна.

К тому, что наложили при обрезке, стал прибавляться бытовой мусор: тропинка оживленная, народу ходит много. Один бросил, второй - вот и свалка.

«И бутылки, и мешочки... Дворников, что ли, нет у нас? Почему они-то не смотрят? Территория принадлежит как бы тому дому. И никто ничего не делает», - высказала недоумение горожанка.

Возможно, пенсионерка не совсем права, строение находится слишком далеко. Самое ближайшее здание - расселенное общежитие на улице Кулибина, 10. Только его теперь никто не обслуживает, соответственно и дворника закрепленного нет. Проблема не нова, тележурналистам случалось видеть подобную картину не раз. Как только появился забор, чтобы никто не забрался в разваливающийся дом, под оградой стали образовываться кучи с отходами.

Надежда лишь на субботник. Но когда он состоится, из-за пандемии сказать сложно.

«Ой, субботник когда был-то? Апрель! С тех пор... Кто будет убирать?» - посетовала Раиса Федоровна.

Хотя, вспоминает пенсионерка, недавно чуть дальше лежала еще одна куча, ее не стало. Значит, кто-то приложил усилия и отнес ветки на контейнерную площадку.