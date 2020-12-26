Пензенцы с улицы 8 Марта отметили Новый год во дворе

26.12.2020 | 20:15

Жители дома № 25 на улице 8 Марта устроили себе новогодний праздник.

Дворовыми артистами в этот вечер стали сотрудники городского Центра культуры и досуга.

По мере нарастания веселья все больше местных жителей подтягивалось к елке.

Весьма вовремя вернулся из дальних странствий Дед Мороз.

«Сначала на Карибах был, потом - на Таити и через Велики Устюг сюда добрался», - рассказал сказочный персонаж.

Наплясавшись, дети и их родители позвали главного героя праздника присоединиться к хороводу.

Такие новогодние праздники во дворе на 8 Марта жильцы устраивают уже несколько лет.