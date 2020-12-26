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Из жизни

Пензенцы с улицы 8 Марта отметили Новый год во дворе

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Жители дома № 25 на улице 8 Марта устроили себе новогодний праздник.

Дворовыми артистами в этот вечер стали сотрудники городского Центра культуры и досуга.

По мере нарастания веселья все больше местных жителей подтягивалось к елке.

Весьма вовремя вернулся из дальних странствий Дед Мороз.

«Сначала на Карибах был, потом - на Таити и через Велики Устюг сюда добрался», - рассказал сказочный персонаж.

Наплясавшись, дети и их родители позвали главного героя праздника присоединиться к хороводу.

Такие новогодние праздники во дворе на 8 Марта жильцы устраивают уже несколько лет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А во дворе 7 дома на 8 Марта тупо пьют.

Имя: Гость
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