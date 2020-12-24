Пензячка пожаловалась на поток автомобилей во дворе

24.12.2020 | 20:44

Если двор дома № 19 на улице Циолковского в относительно нормальном состоянии, то въезд весь в буграх и ямах. Винить в ухабах стоит не коммунальщиков, которые вскрывают асфальт в поисках утечки, а посторонних автомобилистов, каких там много.

Территория, прилегающая к трехэтажке, тихая. Казалось бы, мало кто рискнет заехать туда, но женщина-старожил рассказала об обратном.

«Этот проулок - много лет проблема из проблем. Мы пытались его перекрыть, чтобы машины не ездили, они разбили все. Во все инстанции обращались», - пожаловалась женщина.

Справедливости ради стоит отметить, что днем, когда журналисты «Службы 11» снимали сюжет, через двор проехало всего несколько автомобилей. По словам пенсионерки, утром и вечером в часы пик они движутся вереницей.