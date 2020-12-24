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Из жизни

Пензячка пожаловалась на поток автомобилей во дворе

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Если двор дома № 19 на улице Циолковского в относительно нормальном состоянии, то въезд весь в буграх и ямах. Винить в ухабах стоит не коммунальщиков, которые вскрывают асфальт в поисках утечки, а посторонних автомобилистов, каких там много.

Территория, прилегающая к трехэтажке, тихая. Казалось бы, мало кто рискнет заехать туда, но женщина-старожил рассказала об обратном.

«Этот проулок - много лет проблема из проблем. Мы пытались его перекрыть, чтобы машины не ездили, они разбили все. Во все инстанции обращались», - пожаловалась женщина.

Справедливости ради стоит отметить, что днем, когда журналисты «Службы 11» снимали сюжет, через двор проехало всего несколько автомобилей. По словам пенсионерки, утром и вечером в часы пик они движутся вереницей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

яму побольше выкопать надо, и кино снимать)

Гость||

да вообще чет стало автомобилей неимоверно много, здоровый человек с быстрой реакцией прыгаешь из стороны с торону идя в милой зоне где можно в носу ковыряя на небо смотреть споокйно а как дедкам с клюшками быть?

Гость||

На минской 6 закрыли столами двор, теперь по детской площадке ездиют и ставят машины приезжайте снимите

Гость||

Столбами

Гость||

Гость писал(a):

На минской 6 закрыли столами двор, теперь по детской площадке ездиют и ставят машины приезжайте снимите
гнать из из дворов к едрене фене

Гость||

Гость писал(a):

гнать из из дворов к едрене фене
вместе с тазами.

Гость||

На ул.Суворова около дома174 на газоне устроили стоянку.Фото от сылали в администрацию,ничего не меняется.

Гость||

Во всех практически дворах на газона стоят автомобили

Гость||

С нового года муниципальным властям разрешено устраивать платные парковки во дворах. Жоповозы, продавайте свои рыдваны или покупайте гараж!

Гость||

Гость писал(a):

Во всех практически дворах на газона стоят автомобили
Где ты увидела в Пензе во дворах газоны? Присыпанное прошлогодней листвой собачье говно из-под выгуливаемой тобою же болонки это по-твоему газон? Не мпеши!

Гость||

Завтра специально там проеду, даже Постгналю.. Ну держись бабуля..

Гость||

Дедулей будешь, тебе, дебилу, тоже кто-нибудь посигналит.

Гость||

Не будет,такие долго не живут

Гость||

Жapкиe дeвyшки ищyт eбли на oднy нoчь! Вce бecплaтнo и aнoнимнo, вce oни жaждyт cпepмы и любят ceкc ----- http://bit.do/chpoking

Имя: Гость
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