На проспекте Строителей дети могут пострадать из-за приоткрытого люка

Рядом с тропинкой на проспекте Строителей, пересекающей большую площадку и соединяющей несколько высоток, за домом № 58 стоит приоткрытым глубокий коммунальный колодец. Кто-то намеренно сдвинул тяжелую верхнюю часть бетонной конструкции и положил туда обломок арматуры, чтобы не захлопнулась.
Зачем и кому это было нужно, недоумевают люди, налицо бесхозяйственность.
«Я человек советского времени. Никогда такого не было. Дети проходят с домов, гуляют. Выпал снег - в снежки. Им хочется посмотреть туда. А вдруг голова закружилась и они упали?» - рассказала местная жительница Валентина Федоровна.
В люке чего только нет, даже покрышку умудрились забросить, и что там под слоем мусора - не разобрать. Не догадаешься, чье именно хозяйство в таком виде. Не в лучшем пребывает и соседняя теплотрасса: плита раздроблена, рассыпается, куски еле держатся на каркасе.
«Раньше такого не было, в советское время», - отметила горожанка.
Валентина Федоровна снова и снова проводит эту мысль. Ей есть с чем сравнивать - она много лет прожила на проспекте Строителей и видела, как приходит в упадок коммунальное хозяйство. В частности, камера теплотрассы и неизвестно чей колодец за домом № 58.
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