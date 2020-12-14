Жителей многоэтажки на улице Фрунзе мучает влажность и неприятный запах

14.12.2020 | 20:44

Как живут люди в доме № 18 на улице Фрунзе, особенно на первом этаже, загадка. На окнах слой инея, подъезд открыт, из него выходит пар, козырек весь в белом, дверь нараспашку, из подвала теплый воздух поднимается вверх, в квартиры, а под ногами ледяные наросты.

Влажность чувствуется, даже когда стоишь рядом. Многие окна находятся в режиме проветривания. Через такую щель журналисты «Службы 11» и пообщались с бабушкой, которая приехала посидеть с внучкой.

«Очень влажно и плохо. Года четыре уже точно. Мои дети жалуются, но никто попыток не принимает. А летом комары, ужасно», - пожаловалась женщина.

Непонятно, почему коммунальщики не принимают никаких мер, ведь явное нарушение всех норм продолжается долгое время.

«Летом комары заели, везде грязь. А вонь какая в подъезде!» - рассказывала жительница дома.

Тепло и вода под жилым зданием разрушают фундамент и стены. Если не принять оперативных мер, то дом может разрушиться точно так же, как печально известные Кулибина, 10, и Ударная, 35.