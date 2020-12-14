Сетевое издание|18+|Понедельник|14 дек 2020|21:21
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Из жизни

Жителей многоэтажки на улице Фрунзе мучает влажность и неприятный запах

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Как живут люди в доме № 18 на улице Фрунзе, особенно на первом этаже, загадка. На окнах слой инея, подъезд открыт, из него выходит пар, козырек весь в белом, дверь нараспашку, из подвала теплый воздух поднимается вверх, в квартиры, а под ногами ледяные наросты.

Влажность чувствуется, даже когда стоишь рядом. Многие окна находятся в режиме проветривания. Через такую щель журналисты «Службы 11» и пообщались с бабушкой, которая приехала посидеть с внучкой.

«Очень влажно и плохо. Года четыре уже точно. Мои дети жалуются, но никто попыток не принимает. А летом комары, ужасно», - пожаловалась женщина.

Непонятно, почему коммунальщики не принимают никаких мер, ведь явное нарушение всех норм продолжается долгое время.

«Летом комары заели, везде грязь. А вонь какая в подъезде!» - рассказывала жительница дома.

Тепло и вода под жилым зданием разрушают фундамент и стены. Если не принять оперативных мер, то дом может разрушиться точно так же, как печально известные Кулибина, 10, и Ударная, 35.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Так увлажнители покупать не надо,опять экономия.

Гость||

На последней фотке виновник всего этого безобразия! :)

Гость||

Американцев туда на экскурсии водить, и говорить здесь жил остап Бендер

Гость||

Я там хату снимала все какашки с окна т.к унитаза не было

Гость||

21:18

Чё ты ща дурь пишешь? Снимала хату без унитаза ?

Имя: Гость
Комментарий:

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