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Общество

Пензячка сочла, что соседский мангал нарушает ее права

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Жительница дома на улице Суворова в Пензе обратилась в аппарат уполномоченного по правам человека в регионе Владимира Фомина с жалобами на соседей.

Женщина рассказала, что несколько лет назад те установили во дворе многоэтажки мангал и практически ежедневно готовят шашлык.

Дым попадает в квартиру пензячки, а она страдает бронхиальной астмой. Таким образом, мангал нарушает ее права и законные интересы.

Горожанка не раз жаловалась в различные инстанции, однако управы на соседей не сыскала и пошла к омбудсмену.

«Информация по обращению направлена в УМВД России по области, региональное управление Роспотребнадзора, ГУ МЧС России по области», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в аппарате уполномоченного.

В итоге управляющая компания убрала мангал соседей, права горожанки были восстановлены.

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Источник — фото с сайта уполномоченного по правам человека в области
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