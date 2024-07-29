Пензячка сочла, что соседский мангал нарушает ее права

Жительница дома на улице Суворова в Пензе обратилась в аппарат уполномоченного по правам человека в регионе Владимира Фомина с жалобами на соседей.
Женщина рассказала, что несколько лет назад те установили во дворе многоэтажки мангал и практически ежедневно готовят шашлык.
Дым попадает в квартиру пензячки, а она страдает бронхиальной астмой. Таким образом, мангал нарушает ее права и законные интересы.
Горожанка не раз жаловалась в различные инстанции, однако управы на соседей не сыскала и пошла к омбудсмену.
«Информация по обращению направлена в УМВД России по области, региональное управление Роспотребнадзора, ГУ МЧС России по области», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в аппарате уполномоченного.
В итоге управляющая компания убрала мангал соседей, права горожанки были восстановлены.