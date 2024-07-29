Пензячка сочла, что соседский мангал нарушает ее права

29.07.2024 | 17:32

Жительница дома на улице Суворова в Пензе обратилась в аппарат уполномоченного по правам человека в регионе Владимира Фомина с жалобами на соседей.

Женщина рассказала, что несколько лет назад те установили во дворе многоэтажки мангал и практически ежедневно готовят шашлык.

Дым попадает в квартиру пензячки, а она страдает бронхиальной астмой. Таким образом, мангал нарушает ее права и законные интересы.

Горожанка не раз жаловалась в различные инстанции, однако управы на соседей не сыскала и пошла к омбудсмену.

«Информация по обращению направлена в УМВД России по области, региональное управление Роспотребнадзора, ГУ МЧС России по области», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в аппарате уполномоченного.

В итоге управляющая компания убрала мангал соседей, права горожанки были восстановлены.