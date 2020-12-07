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Из жизни

Пензенцы просят посыпать песком тротуар на Карпинского

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В Пензе можно снимать сурский вариант нашумевшей картины «Форсаж. Токийский дрифт».

На улице Карпинского популярный среди местных тротуар, ведущий мимо 22, 26 и 28-го домов, полностью покрыт льдом. Даже молодые на ногах держатся с трудом. И коляски в качестве дополнительной опоры не помогают.

«Очень неудобно, вообще неудобно, никак. На колесах зимняя резина не стоит, как на автомобилях, поэтому нам совсем некомфортно. Очень хотелось бы, чтобы посыпали песочком», - рассказала горожанка.

Такое же желанию и у людей в годах. Пенсионерам падение грозит гораздо больше: больные ноги не держат, а переломанные кости дольше срастаются. Некоторые используют спецсредства, но и эти горожане говорят, что страшно ходить.

«Тяжеловато, иду потихонечку. Нигде не посыпают, пора бы уже. В горку идти легче, а с горки страшно», - сообщила женщина.

Есть и те, кто опирается на дружеское плечо.

«Вот бабушка с инсультом, я ее веду за руку, а сама боюсь упасть - скользко», - пожаловалась пензячка.

Проблему решить легко, нужно просто немного песка. Но на тротуаре его не видели с прошлой зимы.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Очень неудобно, вообще неудобно, никак. На колесах зимняя резина не стоит, как на автомобилях, поэтому нам совсем некомфортно. Очень хотелось бы, чтобы посыпали песочком», - рассказала горожанка.
Вы что,глупомордые,совсем потерялись.Вам сказали,что на фонтаны и памятники геям денег не наскребли(а это заказ 78% населения)!Какой песочек,Чудо?Песочек,он денег стоит.

Гость||

Да хватит врать,хожу там каждый день . в сто раз хуже есть места .А там запросто обойти можно.

Гость||

Гость писал(a):

А там запросто обойти можно.
Обежать.

Гость||

Глупомордые,не о том думаете.Триатлон нужно восстанавливать.Следующий год,год триатлона.Ваш песок ушёл в триатлон.Не рады,значит против страны.

Имя: Гость
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