Пензенцы просят посыпать песком тротуар на Карпинского

07.12.2020 | 20:23

В Пензе можно снимать сурский вариант нашумевшей картины «Форсаж. Токийский дрифт».

На улице Карпинского популярный среди местных тротуар, ведущий мимо 22, 26 и 28-го домов, полностью покрыт льдом. Даже молодые на ногах держатся с трудом. И коляски в качестве дополнительной опоры не помогают.

«Очень неудобно, вообще неудобно, никак. На колесах зимняя резина не стоит, как на автомобилях, поэтому нам совсем некомфортно. Очень хотелось бы, чтобы посыпали песочком», - рассказала горожанка.

Такое же желанию и у людей в годах. Пенсионерам падение грозит гораздо больше: больные ноги не держат, а переломанные кости дольше срастаются. Некоторые используют спецсредства, но и эти горожане говорят, что страшно ходить.

«Тяжеловато, иду потихонечку. Нигде не посыпают, пора бы уже. В горку идти легче, а с горки страшно», - сообщила женщина.

Есть и те, кто опирается на дружеское плечо.

«Вот бабушка с инсультом, я ее веду за руку, а сама боюсь упасть - скользко», - пожаловалась пензячка.

Проблему решить легко, нужно просто немного песка. Но на тротуаре его не видели с прошлой зимы.