Пензенцы падают на покрытом льдом тротуаре в Заводском районе

07.12.2020 | 19:46

Улица Докучаева опасна для пешеходов, несмотря на то что в этой части Заводского района дворник все-таки пытался местами посыпать тротуар песком. Но то ли экономил, то ли бросал по своему усмотрению, в итоге передвигаться по льду страшно, говорят люди. Хорошо еще, что замерзшая вода застыла не ровным слоем, как на катке, а буграми.

«Посыпают, но нерегулярно», - рассказал мужчина.

«Плохо обрабатывают. Я инвалид и вот еле-еле иду», - пожаловалась пенсионерка.

Другие прохожие отмечают: обрабатывают лишь те тротуары, что выходят на центральные дороги, а внутриквартальные - голый лед.

«На одной улице только посыпали и все, плохо. Это хорошо, обувь не подводит. А другая подводит - падаем», - сообщила женщина.

Журналисты «Службы 11» попросили горожан сравнить начало зимнего сезона с прошлогодним: когда лучше обрабатывали пешие зоны.

«Одинаково, что в прошлом, что сейчас. Есть у них возможность - посыпают», - отметил прохожий.

«Намного хуже», - заявила пензячка.

Для коммунальщиков журналисты уточняют проблемную точку на карте Пензы: от первого дома на Докучаева и дальше вглубь улицы.