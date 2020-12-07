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Из жизни

Пензенцы падают на покрытом льдом тротуаре в Заводском районе

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Улица Докучаева опасна для пешеходов, несмотря на то что в этой части Заводского района дворник все-таки пытался местами посыпать тротуар песком. Но то ли экономил, то ли бросал по своему усмотрению, в итоге передвигаться по льду страшно, говорят люди. Хорошо еще, что замерзшая вода застыла не ровным слоем, как на катке, а буграми.

«Посыпают, но нерегулярно», - рассказал мужчина.

«Плохо обрабатывают. Я инвалид и вот еле-еле иду», - пожаловалась пенсионерка.

Другие прохожие отмечают: обрабатывают лишь те тротуары, что выходят на центральные дороги, а внутриквартальные - голый лед.

«На одной улице только посыпали и все, плохо. Это хорошо, обувь не подводит. А другая подводит - падаем», - сообщила женщина.

Журналисты «Службы 11» попросили горожан сравнить начало зимнего сезона с прошлогодним: когда лучше обрабатывали пешие зоны.

«Одинаково, что в прошлом, что сейчас. Есть у них возможность - посыпают», - отметил прохожий.

«Намного хуже», - заявила пензячка.

Для коммунальщиков журналисты уточняют проблемную точку на карте Пензы: от первого дома на Докучаева и дальше вглубь улицы.

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Гость||

Да почти все тротуары такие!Коммунальщики и мэрия вообще ни чего не делают.

Гость||

Жителям Заводского района по секрету скажу, где надо гулять без боязни получить перелом. Это новая тротуарная дорожка вокруг ново возводимых домов на ул. Комсомольской. Там брусчатка укладывалась по нанотехнологии в -20 градусов. Секрет нанотехнологии рабочие не открыли.

Гость||

Чистить снег надо сразу, а не дожидаться мороза.

Гость||

Вы ж голосовали за это.

Гость||

Гость писал(a):

Вы ж голосовали за это.
И снова проголосуем. А ты скачи мимо.

Гость||

Я купил мотоцыкл и тоже теперь падаю. Не повторяйте мою ошибку!

Гость||

Как самый верующий в Бога атеист говорю:"Молитесь,глупомордые,чтобы снега не было и мороз был всегда!Иначе из хаток своих не вылезете,если настоящие,как во времена советские снегопады пройду.Это ОПГ всё уничтожило."

Гость||

Вы ж голосовали за это.

А ты тоже из пензинформ?

1.всех обзывает" дурачками"

2.всех обзывает "мгерыш "(это совсем не обидно)

3.всех обзывает "глупомордые" (атеист)

4 и 5 "Вы же голосовали за это"

Форумчане,не ведитесь на них. У них цель поднять рейтинг пензинформ.

Гость||

Буграми лёд тоже хорошего мало-нкжно тротуары во время чистить!

Имя: Гость
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