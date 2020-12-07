На Западной Поляне пензенцам скользко ходить по ледяной тропе

07.12.2020 | 21:01

Тротуар, ведущий от остановки «НИИ Контрольприбор» к дому № 41 на улице Мира, нуждается в уходе. Но получается, что хозяина у него нет, говорит активистка, которая не первый год пытается понять, кто должен за ним следить. Вопрос встал ребром из-за гололеда.

«Эти метры трудные, здесь заледенело все. Коммунальщиков никогда не видно. Ничем не посыпают, ничем абсолютно. Летом дождь пойдет, и мы обходим той стороной», - рассказала местная жительница Тамара Сергеевна.

В 2017-м коммунальщики сначала чинили одни трубы, потом приступили к прокладке других. В итоге тротуар долгое время оставался без асфальтового покрытия, пешеходы месили грязь. Торговцы поблизости приспосабливались.

Потом асфальт все-таки уложили. Но зимой и он не спасал, ведь его в снежной каше даже видно не было. Пешеходы буксовали.

«Ноги живы, слава богу!» - отметила прохожая.

«Ходить невозможно. Я раз упал и чуть коленку не поранил. Все протоптано. Тут пенсионеры в основном живут, за них беспокоюсь», - рассказал мужчина.

Активистка обращает внимание на тротуар, который расположился вдоль дороги, его регулярно очищают трактором и уже начали посыпать песком. А другой коммунальщики почему-то не обслуживают.

«Они возле остановки подметут, а дальше не ходят, говорят, что не их территория. Но люди здесь и пожилые, молодые, дети. Я звонила в ЖКХ, мне сказали, что это хозяев, но кто они, сами не знают», - пояснила Тамара Сергеевна.

Обидно еще и потому, что участок небольшой, содержание его в порядке больших расходов не потребует, говорит активистка.