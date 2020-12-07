Дорога на улице Калинина превратилась в полосу препятствий

Дорога напротив домов № 95 и 97 на улице Калинина и въезд в их дворы - настоящая полоса препятствий, причем как для автомобилистов, так и для пешеходов. Огромные и глубокие ямы на всем протяжении отрезка. А вот чуть дальше, по обеим сторонам от участка, вполне неплохой асфальт. Что там случилось, непонятно.
«Очень приятно ездить, лужи большие и ямы, красота! Не хотят делать», - отметил водитель.
Пешие движутся змейкой, выбирая самые ровные и сухие места, хотя это непросто. Человеческий поток состоит не только из жителей двух домов. Народу всегда много.
«Так и ходим, обходим лужи. Это еще нормально, хотя ее делали два раза. В том году только делали в этом месте», - сообщила пензячка.
Жалко, что про гарантию подрядчик не помнит, говорит женщина.
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