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Из жизни

На Сортировочной остановка без стен не справляется с предназначением

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Остановочный павильон у магазина на Сортировочной спасает пассажиров от ветра лишь куцыми остатками панелей. Огрызок сзади еле держится, сбоку осколок чудом сохранился. Местные утверждают, что вандалы ни при чем.

«Давно уже, в начале лета - от ветра», - пояснила женщина.

В кустах торчат обломки панелей. Их оттащили за конструкцию и сложили вместе с обрезанными ветками. Всем на удивление сохранился навес: профлист накрепко привинтили к каркасу. Но крыша - слабая защита от непогоды, ведь павильон открыт всем ветрам.

«Вообще неудобно, особенно когда снег, дождь и ветер», - пожаловалась прохожая.

«Была железная, снесли», - рассказал мужчина.

Старый павильон был закрыт с двух сторон и давал шанс спрятаться от ветра. Но все равно не нравился людям: корявый, неухоженный.

«Администрация района хоть раз бы приехала, посмотрела бы, поздоровалась с нами», - негодовала горожанка.

Теперь же есть что сравнивать: металлическую уродливую коробку и новую, модную, не выдержавшую испытания непогодой. Этот павильон установили, когда ремонтировали дорогу. А на противоположной стороне конструкцию так и не сделали, между тем ее не было и до асфальтировки улицы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вы голосовали за это.что не так то?

Гость||

Заменили хорошие на дерьмо.

Гость||

Зато глупомордые,на Советской площади, знатный ТЦ, за 12 миллиардов отстроили.

Имя: Гость
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