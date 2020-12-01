Жители ул. Калинина 13 лет борются за наведение порядка у контейнера

01.12.2020 | 21:01

О том, что напротив дома № 91 на улице Калинина находится контейнерная площадка, свидетельствует многочисленный мусор. Причем он обосновался как на земле, так и в воздухе. Пустые пакеты разносятся по округе, набитые чем-то - висят на деревьях. Прохожие к такой картине привыкли.

«Это еще по-хорошему. Все время здесь такое. Платим не знаю за что», - рассказала женщина.

«Я видела, здесь убирают, около контейнеров, а там - не видела», - отметила пензячка.

Жители Южной Поляны давно жалуются на площадку, причем начали они еще до вступления в силу мусорной реформы. Продолжили и после нововведения.

К примеру, в 2019 году активисты предлагали два решения проблемы: или перенос контейнера на новое место, но тогда в плотной застройке непросто будет его найти, или вывоз отходов не раз в сутки, а дважды - утром и вечером.

«Мы начали с 2007 года с этим бороться и обращались во все инстанции: в прокуратуру, в Роспотребнадзор», - указала Татьяна Васильевна.

Но как тогда, так и теперь внутри ограды грязно и по округе раскидан мусор - и пищевой, и крупногабаритный. Есть и растительные отходы - в этот раз откуда-то на тротуаре оказалось даже бревно. Кто и зачем принес его, прохожие затруднились сказать, но бросил, не донеся до помойки несколько метров.