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Из жизни

Ремонт труб на проспекте Строителей вышел жильцам дома № 1 боком

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Ремонтные работы на подземной ветке трубопровода стали фатальными для некоторых деревьев во дворе дома № 1 на проспекте Строителей. Раиса Васильевна со своего 2-го этажа наблюдала за уничтожением насаждений.

«В одном месте раскопали, на другой день еще дальше раскопали. У меня под окнами два клена австралийских стояли и куча сирени росла. Так она хорошо цвела каждый год! Все попилили», - рассказала пенсионерка.

Раиса Васильевна не отрицает, что некоторые деревья, действительно, нуждаются в опиловке, но при этом говорит: необходимо действовать выборочно и с умом. По ее мнению, бригада работала по принципу «уберем все».

«У нас стоит тополь - мы с весны галдим, чтобы его спилили. Он, если на нашу сторону рухнет, три этажа разобьет! Даже больше: еще балконы захватит. Никто даже внимания не обратил. Нет вышки, говорят», - пояснила женщина.

Она сама рада была бы выйти на защиту насаждений, но не смогла.

«Я плохо хожу. Пока оделась, пока то-се, они уж копать начали. Сначала обрубки к нам свалили, потом, как копать нельзя стало, утащили чуть подальше. Теперь это лежать до морковкина заговенья будет», - предрекла Раиса Васильевна.

Большая куча веток лежит рядом с домом. Бригада давно отсюда уехала, так что надежды

на то, что обрезанные части деревьев вывезут, с каждым днем все меньше.

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Гость||

Любое дело в Пензе начинается с вырубки деревьев. Неважно, мешают они или нет.

Гость||

Радоваться нужно.Этот вид клёнов сорняк-паразит,инвазионный тип.Многие не знают и грешат на тополь и берёзу,а аллергия от пыльцы этого дерева намного опасней.

Да и нельзя чтобы в местах прокладки коммуникаций деревья росли.Есть допуски.Корни потому что на пути своего роста разрушают всё.Пробивают,гнут-рвут.Шиповничек посадите,жасмин.

Гость||

20:52

ну старухам трудно объяснить, что есть нормы,им похрен, главное поорать "ай вай вай, деревья рубять" им глубоко накакать, что например как в сюжете этот клён из колодца растет, ну подумаешь, завалит выпуск канализации...

Имя: Гость
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