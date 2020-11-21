Ремонт труб на проспекте Строителей вышел жильцам дома № 1 боком

21.11.2020 | 20:00

Ремонтные работы на подземной ветке трубопровода стали фатальными для некоторых деревьев во дворе дома № 1 на проспекте Строителей. Раиса Васильевна со своего 2-го этажа наблюдала за уничтожением насаждений.

«В одном месте раскопали, на другой день еще дальше раскопали. У меня под окнами два клена австралийских стояли и куча сирени росла. Так она хорошо цвела каждый год! Все попилили», - рассказала пенсионерка.

Раиса Васильевна не отрицает, что некоторые деревья, действительно, нуждаются в опиловке, но при этом говорит: необходимо действовать выборочно и с умом. По ее мнению, бригада работала по принципу «уберем все».

«У нас стоит тополь - мы с весны галдим, чтобы его спилили. Он, если на нашу сторону рухнет, три этажа разобьет! Даже больше: еще балконы захватит. Никто даже внимания не обратил. Нет вышки, говорят», - пояснила женщина.

Она сама рада была бы выйти на защиту насаждений, но не смогла.

«Я плохо хожу. Пока оделась, пока то-се, они уж копать начали. Сначала обрубки к нам свалили, потом, как копать нельзя стало, утащили чуть подальше. Теперь это лежать до морковкина заговенья будет», - предрекла Раиса Васильевна.

Большая куча веток лежит рядом с домом. Бригада давно отсюда уехала, так что надежды

на то, что обрезанные части деревьев вывезут, с каждым днем все меньше.