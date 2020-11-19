В Пензе потоп в ванной обернулся большими проблемами

19.11.2020 | 20:07

Последствия протечки не устранены, акт нанесенного ущерба не составлен, причины аварии не выяснены, говорит жительница 7-го дома на улице Герцена. Хотя времени прошло предостаточно - полмесяца. В ее квартире было ЧП.

«Это случилось 4-го числа, вечером. Часов в восемь я зашла в ванную помыться, смотрю: на потолке сыро и течет. Я подняться к соседке не могу, инвалид второй группы, по дому еле-еле хожу, по лестнице не могу», - рассказала Мария Ефимовна.

В итоге течь перестало. Тем не менее женщина позвонила сыну соседки, живущей сверху. Он не сразу, но приехал.

«Звонит в дверь, говорит: нашел причину, где течет. Я говорю, там уже не течет, а он: нет, я нашел причину - течет в змеевике, там просочилось», - пояснила Мария Ефимовна.

Вызвали специалистов. Стали ждать.

«8-го числа - никого, 9-го я звоню опять в аварийку, что никого нет. А такой запах был... нехороший, и уже не текло. Если бы тек змеевик, то по трубе бы текло. В обед 9-го числа они пришли», - сообщила женщина.

Акт, по словам пенсионерки, так и не составили, про пятно наверху сказали, что это пустяки. Кроме того, по мнению Марии Ефимовны, так и не определили, что стало причиной утечки. Она опасается, что в таком случае ЧП может повториться.

После визита сотрудников сферы ЖКХ стало только хуже, добавляет жительница улицы Герцена. Змеевик перестал работать, как и батарея на кухне.

«Газ включая с 12-го числа постоянно, потому что холодно в ванной, на кухне. Без конца жжем газ, чтобы тепло поддерживать. Но ведь постоянно его нельзя...» - подчеркнула Мария Ефимовна.

Воздух в квартире от огня быстро становится сухим. Дышать пенсионерке тяжело.