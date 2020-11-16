Жители дома на Лунинской продолжают страдать от проблем с канализацией

16.11.2020 | 20:41

«Нам сделали капремонт: воткнули трубу метра на два. А мы подписали, как дураки», - пожаловалась женщина.

Ремонт состоялся - проблема осталась. Канализация на Лунинской, 10, по-прежнему неисправна.

В прошлом году жительница первого этажа показала, в каких условиях она обитала несколько месяцев. Ее кухня превратилась в общественный туалет. Под половицами - сточные воды.

«Была труба наполовину, а теперь вся лопнутая. Все моются, какают, сикают - все у меня. Так и живем. Газ тоже стоит на этом всем, на досках», - рассказала жительница дома Юлия.

Беду можно связать с некачественным строительством двухэтажки и непрофессионализмом тех, кто прокладывал коммуникации. Все аукнулось. Сети забиваются постоянно, подвал управляющая компания осушает регулярно. Даже участок трубы поменяли в 2019-м. Но ничего не помогло.

«Жилинспекция никак вопрос решить не может, но говорит, что трубу заменили и канализация должна уходить», - отметила жительница дома Любовь Владимировна.

В 2020-м подрядная организация заменила канализационные выпуски. Как сообщили в фонде капитального ремонта, жители не дали вскрыть полы, поэтому сами сети не обновляли. И вот результат: теперь население пытается понять, кто виноват и что делать.

Как поясняет подрядчик, наверняка сети в очередной раз забились.

«Мы когда копали канализацию, она там заходит под квартиру. Собственник этой квартиры отказался от замены, а когда мы раскопали, из-под его квартиры по траншее на улицу потекли сточные воды, то есть у него лопнутая труба внутри дома. Нам пришлось его уговорить. Метра три этой лопнутой трубы мы заменили, а дальше он не захотел», - сообщил представитель подрядной организации Александр.

Кого же винить, если люди не разрешили вскрывать пол для полноценного ремонта, и как быть теперь с тем, что всплыло в подъезде, непонятно.