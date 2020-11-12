На улице Терновского отремонтировали часть дороги

12.11.2020 | 20:18

На улице Терновского - новый асфальт. В прошлом году пробраться по колдобинам мимо домов № 162, 154 и других было очень тяжело, а в этом проезжая часть стала гладкой. Только на той же Терновского она обрывается и переходит в кочки с ямами вперемешку на улице Озерной.

Зимой «Служба 11» показывала, что творилось на обледеневшей полосе.

«Машины едут - посмотрите, что там! Без подвески останешься, это страсть какая-то! Еле-еле едут. Ужас!» - возмущалась женщина.

Жители не просто ругались - они активно вели переписку. Но город ремонтировать отказывался, поскольку Озерная - часть Пензенского района, а та администрация перекладывала заботу на Засечный сельсовет с его небогатым бюджетом.

«Город не хочет взять на баланс, потому что, я так думаю, здесь нужны хорошие средства, чтобы ее сделать, а у Засечного по карте эта дорога не предусмотрена», - пояснила местная жительница Елена.

И все же по-другому стала выглядеть улица в 2020-м: недавно ее засыпали асфальтовой крошкой.

«Только канавы заровняли», - отметил водитель.

Где снятого с проезжих частей материала не хватило, подсуетились сами жители. Им не привыкать, положили в ямы кирпичи - все же не так глубоко будут проваливаться колеса.