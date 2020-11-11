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Из жизни

При ремонте дороги на Циолковского под асфальт закатали ливневку и люк

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Толстый слой асфальта коммунальщикам пришлось вскрывать, чтобы на свет показался закатанный колодец. Видимо, сети забились и потребовалась их прочистка, а иначе люк так бы и остался под землей.

Прохожие в самом начале улицы Циолковского возмущаются: вот так чиновники от ЖКХ следили за ремонтом дороги, что допустили подобное. Указывают они и на другие проблемы, хорошо знакомые местным.

«Это полное безобразие. Люки закатываются, нет решеток ливневок. Вода круглосуточно течет в парк, к домам. Затапливает капитально. А дома построены еще до войны, после революции, 1926 года дома», - пожаловался пензенец Борис Михайлович.

Он утверждает, что проблема рукотворная.

«Летом ремонтировали дорогу и закатали ливневку. Она была там, где сейчас болото», - рассказал мужчина.

«Через каждые три дня копают. Безобразие. Мастера, видно, нет», - отметил Вячеслав Сергеевич.

Закатанный в асфальт люк, лужа, грязь, которую при каждом дожде смывает со всей улицы Циолковского и приносит в одно место, - все это делает проведенный летом ремонт дороги рядом с домом № 2 незаметным.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

так чиновники от ЖКХ следили за ремонтом дороги,
Будем ждать как руководитель горадминистрации накажет этих самых чиновников, принявших такой, с позволения сказать, ремонт дороги!

Гость||

Бардак продолжается ,потому что там не профессионалы,а чиновники пришедшие по блату ,того кто на словах против кумовства,а на деле сами знаете.

Имя: Гость
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