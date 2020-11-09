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Из жизни

Пензенцы опасаются падения старых тополей на проспекте Победы

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«Эти деревья создают опасность. От них уже нет никакой эстетики. Их бы опилить», - предложил житель дома № 4 на проспекте Победы Сергей Максимович.

Мужчина давно обратил внимание на высокие тополя, раскинувшие свои кроны над дорогой и поблизости от высотки.

«Здесь и люди ходят. А человек когда идет, он вниз смотрит. Дерево придавит. У нас председатель был, и к нему обращались сколько раз! Сейчас новый», - пояснил он.

«Согласно ответу из управления ЖКХ земля принадлежит соседнему дому - ЖСК «Медик». Долго мы ждали ответ. Я так понимаю, их не волнует этот вопрос, они далеко стоят. Ветер, как правило, в нашу сторону идет», - отметил председатель ТСЖ «Союз» Вячеслав Пономарев.

Сергей Максимович, соотнеся высоту тополей и расстояние до многоэтажки, понял, что деревья вполне могут рухнуть на дом.

«Когда по весне снегопад был, у нас два дерева повалило, корни остались. Ждали месяц-полтора, когда опилят», - пояснил он.

Мужчина говорит про события, свидетелями которых стала и съемочная группа «Службы 11». В мае звонки телезрителей заставили тележурналистов приехать для подготовки видеоматериала про то, как больше месяца сотрудники ЖКХ не могут опилить поваленные деревья. Но тогда работали аж две бригады. Впрочем, они вывезли лишь искалеченные стволы, а тополя остались, несмотря на их размеры, вес и возраст.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Хаос в городе, контора ЖКХ зазря бюджетный хлеб проедает!

Имя: Гость
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